Вилучення Зозулі не завадило Альбасете перемогти Ельче, Бланко Лещук не врятував Малагу від поразки Естремадурі

Завершилися два поєдинки іспанської Сегунди за участі знайомих українським уболівальникам гравців – Романа Зозулі та Густаво Бланко Лещука.

Іспанія, Сегунда, 15-й тур

Естремадура – Малага – 1:0

Гол: Маркес, 32

Безус відзначився голом за Сент-Трюйден у матчі проти Андерлехта Макаренка

Ельче – Альбасете – 0:1

Гол: Акунья, 17

Вилучення: Зозуля, 42 (А)

Малага Бланко Лещука за рівної гри пропустила в першому таймі від Енріке Маркеса, а відігратися до кінця поєдинку так і не зуміла. Аргентинський форвард, права на якого належать донецькому Шахтарю, провів на полі усі 90 хвилин.

Двоякі відчуття після матчу Альбасете, вочевидь, в Романа Зозулі. Команда українця здобула мінімальну перемогу завдяки голу Акуньї на 17-й хвилині, але сам вихованець Динамо запам'ятався з негативного боку. На 42-й хвилині Зозуля агресивно пішов у відбір м'яча, сфолив і отримав пряму червону картку.

Після звітного туру і Малага, і Альбасете в турнірній таблиці йдуть у зоні плей-офф і продовжують претендувати на вихід до Ла Ліги. Малага наразі третя (29 очок), Альбасете – п'ятий (27 пунктів).