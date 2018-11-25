toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ОЛЕКСАНДРІЯ - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КУБОК ЛІБЕРТАДОРЕС

Вилучення Зозулі не завадило Альбасете перемогти Ельче, Бланко Лещук не врятував Малагу від поразки Естремадурі

21:00 268 Читать на русском
Вилучення Зозулі не завадило Альбасете перемогти Ельче, Бланко Лещук не врятував Малагу від поразки Естремадурі
Естремадура – Малага / твіттер Естремадури

Завершилися два поєдинки іспанської Сегунди за участі знайомих українським уболівальникам гравців – Романа Зозулі та Густаво Бланко Лещука.

Іспанія, Сегунда, 15-й тур

Естремадура – Малага – 1:0

Гол: Маркес, 32

Безус відзначився голом за Сент-Трюйден у матчі проти Андерлехта Макаренка

Ельче – Альбасете – 0:1

Гол: Акунья, 17

Вилучення: Зозуля, 42 (А)

Малага Бланко Лещука за рівної гри пропустила в першому таймі від Енріке Маркеса, а відігратися до кінця поєдинку так і не зуміла. Аргентинський форвард, права на якого належать донецькому Шахтарю, провів на полі усі 90 хвилин.

Двоякі відчуття після матчу Альбасете, вочевидь, в Романа Зозулі. Команда українця здобула мінімальну перемогу завдяки голу Акуньї на 17-й хвилині, але сам вихованець Динамо запам'ятався з негативного боку. На 42-й хвилині Зозуля агресивно пішов у відбір м'яча, сфолив і отримав пряму червону картку.

Після звітного туру і Малага, і Альбасете в турнірній таблиці йдуть у зоні плей-офф і продовжують претендувати на вихід до Ла Ліги. Малага наразі третя (29 очок), Альбасете – п'ятий (27 пунктів).

Теги
Іспанія Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля Малага Малага Ельче Ельче Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук Естремадура Естремадура Альбасете Альбасете
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
18
хв
Кальярі
21:30
Торіно
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук