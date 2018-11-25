Вилучення Зозулі не завадило Альбасете перемогти Ельче, Бланко Лещук не врятував Малагу від поразки Естремадурі

Завершилися два поєдинки іспанської Сегунди за участі знайомих українським уболівальникам гравців – Романа Зозулі та Густаво Бланко Лещука.
Іспанія, Сегунда, 15-й тур
Естремадура – Малага – 1:0
Гол: Маркес, 32
Безус відзначився голом за Сент-Трюйден у матчі проти Андерлехта Макаренка
Ельче – Альбасете – 0:1
Гол: Акунья, 17
Вилучення: Зозуля, 42 (А)
Малага Бланко Лещука за рівної гри пропустила в першому таймі від Енріке Маркеса, а відігратися до кінця поєдинку так і не зуміла. Аргентинський форвард, права на якого належать донецькому Шахтарю, провів на полі усі 90 хвилин.
Двоякі відчуття після матчу Альбасете, вочевидь, в Романа Зозулі. Команда українця здобула мінімальну перемогу завдяки голу Акуньї на 17-й хвилині, але сам вихованець Динамо запам'ятався з негативного боку. На 42-й хвилині Зозуля агресивно пішов у відбір м'яча, сфолив і отримав пряму червону картку.
Після звітного туру і Малага, і Альбасете в турнірній таблиці йдуть у зоні плей-офф і продовжують претендувати на вихід до Ла Ліги. Малага наразі третя (29 очок), Альбасете – п'ятий (27 пунктів).