Буяльський: Арбітр матчу з Олександрією розповідав, як потрібно грати у футбол, "клоунами" називав

Хавбек Динамо Віталій Буяльський прокоментував матч 16 туру УПЛ проти Олександрії.

"Результат на табло, і, на жаль, він не на нашу користь. Самі винні, адже футболісти виходять на поле. Тренерський штаб підказував, але ми не все виконали.

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У епізоді з першим пропущеним м’ячем я був першим на підбиранні, але, коли почав рухатися, відчув руку на своїй спині та впав. Як на мене – чистий фол. Але арбітр дозволив продовжити атаку, й нам забили гол. Підбігаємо до нього, а він розповідає, як потрібно грати у футбол, "клоунами" називає. Арбітри також мають із повагою ставитися до футболістів.

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Нам не вистачило реалізації. Коли виходили на другий тайм, усе контролювали, поки не пропустили другий м’яч. До того ж, прийшов він із нічого – суперники просто спрямували м’яч вперед, Сидорчук вибив його, а Бойко врізався в опонента", – цитує Буяльського офіційний сайт Динамо.