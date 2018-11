"Футбол – це свято, а не війна": Пуйоль, Батістута та інші зірки реагують на жахіття перед фіналом Кубка Лібертадорес

Цього боялись і це сталось. Аргентинський футбол вкотре продемонстрував усьому світу свій темний бік. Нагода століття безжально змарнована.

Матч-відповідь фіналу Копа Лібертадорес-2018 між Рівер Плейт та Бока Хуніорс був перенесений через справжніх варварів, яких язик не повертається назвати фанами. Вони атакували автобус Боки, труїли Тевеса та Ко перцевим газом, трощили автомобілі та займались вандалізмом. Суперкласіко мало шанс стати розкішною рекламою аргентинському футболу, а, натомість, країна Марадони, Мессі, Пассарелли та Батістути потонула у черговій ганьбі.

Фанати Рівер Плейта напали на автобус Бока Хуніорс – є постраждалі: фінал Кубка Лібертадорес може не відбутися

Реакція футбольного світу на свавілля ультрас Рівер Плейта була жорсткою та безжальною. Аргентина знову асоціюється з війною на стадіонах та вулицях. Безпеки не можуть гарантувати навіть гравцям.

"Які сумні новини з Аргентини... Так не живуть футболом. Ганьба!!!", – обурюється легенда Барселони та збірної Іспанії Карлес Пуйоль.

Екс-хавбек мадридського Атлетіко Максі Родрігес не забарився з відповіддю колезі: "Друже, це нормально для Аргентини! Тут такі речі називають пристрастю. Ми ніколи не змінимось".

Згодом Максі довелось роз'яснювати свої слова про "пристрасть": "Це була іронія. Все, що відбувається – суцільне божевілля".

Голкіпер Манчестер Сіті Клаудіо Браво також висловив жаль з приводу ганьби на Монументалі: "Не треба плутати пристрасть до футболу з насильством. Футбол – це свято, а не війна".

"Яка ганьба для Корупбол (КОМЕНБОЛ – прим.ред). Лікар вважає, що фінал можна проводити. Здоров'я гравців важливіше, ніж футбол", – написав легендарний парагвайський голкіпер Хосе Луїс Чілаверт.

Габрієль Батістута перебуває у відчаї: "Ще одна втрачена можливість перед усім світом, який за нами спостерігає. Ганебно та плачевно".

"Фінал Кубка Лібертадорес більше нікого не цікавить. Зараз важливе лише здоров'я футболістів", – відзначає легенда Бока Хуніорс Хуан Роман Рікельме.

