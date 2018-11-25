"Футбол – це свято, а не війна": Пуйоль, Батістута та інші зірки реагують на жахіття перед фіналом Кубка Лібертадорес

Цього боялись і це сталось. Аргентинський футбол вкотре продемонстрував усьому світу свій темний бік. Нагода століття безжально змарнована.

Матч-відповідь фіналу Копа Лібертадорес-2018 між Рівер Плейт та Бока Хуніорс був перенесений через справжніх варварів, яких язик не повертається назвати фанами. Вони атакували автобус Боки, труїли Тевеса та Ко перцевим газом, трощили автомобілі та займались вандалізмом. Суперкласіко мало шанс стати розкішною рекламою аргентинському футболу, а, натомість, країна Марадони, Мессі, Пассарелли та Батістути потонула у черговій ганьбі.

Фанати Рівер Плейта напали на автобус Бока Хуніорс – є постраждалі: фінал Кубка Лібертадорес може не відбутися

Реакція футбольного світу на свавілля ультрас Рівер Плейта була жорсткою та безжальною. Аргентина знову асоціюється з війною на стадіонах та вулицях. Безпеки не можуть гарантувати навіть гравцям.

"Які сумні новини з Аргентини... Так не живуть футболом. Ганьба!!!", – обурюється легенда Барселони та збірної Іспанії Карлес Пуйоль.

Qué pena las noticias que llegan de Argentina... Así no se vive el fútbol. VERGÜENZA!!! — Carles Puyol (@Carles5puyol) 24 листопада 2018 р.

Екс-хавбек мадридського Атлетіко Максі Родрігес не забарився з відповіддю колезі: "Друже, це нормально для Аргентини! Тут такі речі називають пристрастю. Ми ніколи не змінимось".

Amigo acá en ARGENTINA esto es normal! Y lo llamamos pasión . No cambiamos más. https://t.co/3P3udmI7Q2 — Maxi Rodríguez (@MR11ok) 24 листопада 2018 р.

Згодом Максі довелось роз'яснювати свої слова про "пристрасть": "Це була іронія. Все, що відбувається – суцільне божевілля".

Lo de pasión es irónico, es una locura todo lo que está pasando https://t.co/Jd9IF9n3hW — Maxi Rodríguez (@MR11ok) 24 листопада 2018 р.

Голкіпер Манчестер Сіті Клаудіо Браво також висловив жаль з приводу ганьби на Монументалі: "Не треба плутати пристрасть до футболу з насильством. Футбол – це свято, а не війна".

Lamentable lo sucedido en Argentina. La pasión por un deporte tan hermoso como el fútbol no debe confundirse con violencia.

El fútbol es una fiesta y no una guerra.

Mi solidaridad con los colegas afectados. #Respeto — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) 24 листопада 2018 р.

"Яка ганьба для Корупбол (КОМЕНБОЛ – прим.ред). Лікар вважає, що фінал можна проводити. Здоров'я гравців важливіше, ніж футбол", – написав легендарний парагвайський голкіпер Хосе Луїс Чілаверт.

Que verguenza la Corrupbol, en manos de Osvaldo Pangrazio esta Si se juega la final. La salud de una persona es mas importante que el futbol. — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) 24 листопада 2018 р.

Габрієль Батістута перебуває у відчаї: "Ще одна втрачена можливість перед усім світом, який за нами спостерігає. Ганебно та плачевно".

Otra oportunidad más perdida delante del mundo entero que nos observa, vergonzoso, lamentable. — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) 24 листопада 2018 р.

"Фінал Кубка Лібертадорес більше нікого не цікавить. Зараз важливе лише здоров'я футболістів", – відзначає легенда Бока Хуніорс Хуан Роман Рікельме.

Riquelme says the Copa Libertadores final has lost its meaning



Is the Boca legend right? https://t.co/Lz1dF4jxv5 pic.twitter.com/taDvq8tAcN — Goal (@goal) 25 листопада 2018 р.

Володар Кубка Америки-1993 у складі збірної Аргентини Нестор Горосіто вважає, що причиною фанатського свавілля стали соціальні негаразди в країні: "Яка ганьба!!!! Це реалії нашої країни. Жахливе погіршення освіти".

Que vergüenza!!!!! Es la realidad de nuestro pais ,un deterioro en la educación terrible. — Pipo Gorosito (@pipogorosito10) 24 листопада 2018 р.

Схожої думки дотримується переможець Копа Лібертадорес-2007 Бруно Маріоні: "Потрібно говорити не про безпеку, а про суспільство. Це відображення того, чим живе країна".

No hablen de seguridad.. hablemos de la sociedad. Este es el reflejo de lo que vive el pais. #tristeza #Verguenza — Bruno Marioni (@BrunoMarioni) 24 листопада 2018 р.

Натомість відомий аналітик Мартін Тамайо "Mister Chip", який приїхав на матч у Буенос-Айрес, намагається бути оптимістом: "Я б хотів зберегти у своїй пам'яті те, що відбувалось до хаосу. Фанати, закохані у футбол, не зупиняючись підтримують свою команду".