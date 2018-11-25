Чорноморець здобув вольову перемогу над Арсеналом-Київ

У матчі 16-го туру УПЛ Чорноморець завдяки двом голам за дві хвилини зміг вирвати три очки у Арсенала-Київ.

Чемпіонат України 2018/2019, 16-й тур

Чорноморець – Арсенал-Київ – 2:1

Голи: Мусолітін, 67, Коваль, 69 – Семенюк, 63

Матч розпочався сухо й нудно, але поступово набрав обертів і став веселішим. Активнішим виглядав Чорноморець, який провів ударний відрізок в середині першого тайму. На 18-й хвилині Леонов після подачі з лівого краю не влучив у ближній кут з кількох метрів, а на 22-й Семенів вискочив віч-на-віч з голкіпером. Сітало встиг вийти та завдяки жахливій обробці м'яча суперником зміг вибити м'яч, хоча при цьому підіграв собі руками за межами штрафного – арбітр цього не помітив. Втім, після того в матчі знову наступило затишшя, яке іноді переривали слабенькі удари – зокрема, у виконанні Сагуткіна та Коваля.

Другий тайм подарував екшн, якого чекали від битви конкурентів за виживання. Першим почав тиснути Чорноморець, але постріл Щедрого на старті тайму взяв Сітало, а Чорній зі штрафного на 57-й хвилині пробив красиво, але над поперечиною. Арсенал-Київ відповів несподіваним голом: на 63-й хвилині Фещук замкнув подачу з лівого флангу ударом у поперечину, а Семенюк добив у порожні ворота – 1:0. Ангел Червєнков відразу ж кинув у бій Мусолітіна, і той вже на 67-й зрівняв рахунок, завершивши головою у падінні подачу Чорнія. Через дві хвилини одесити взагалі перегорнули гру: Володимир Коваль ударом з лінії штрафного зміг прошити оборонні мури киян та влучити точно у ворота – 2:1. У наступній же атаці Коваль міг робити дубль, але удар головою після подачі з лівого флангу вийшов відверто слабеньким.

Арсенал-Київ на останніх хвилинах відчутно навантажив оборону Чорноморця, однак відновити нічийний рахунок підопічним Вячеслава Грозного так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував вольову перемогу Чорноморця, який набрав дванадцять очок та відірвався від "канонірів" вже на п'ять залікових балів. До десятої сходинки залишається чотири очки.