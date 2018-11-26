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Брутальний фол Зозулі, який призвів до вилучення українського форварда в матчі Сегунди

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Брутальний фол Зозулі, який призвів до вилучення українського форварда в матчі Сегунди
Роман Зозуля / фото О. Батрака

Нападник іспанського Альбасете Роман Зозуля провів на полі лише 42 хвилини матчу 15-го туру Сегунди проти Ельче. Виною цьому стало вилучення українського форварда.

29-річний українець в одному з епізодів у підкаті прямою ногою "в'їхав" у суперника та отримав пряму червону картку.

Вилучення Зозулі не завадило Альбасете перемогти Ельче, Бланко Лещук не врятував Малагу від поразки Естремадурі

Відзначимо, що Альбасете навіть без Зозулі зумів довести поєдинок до мінімальної перемоги. Раніше повідомлялося, що Роман Зозуля страждає через іспанських суддів, а Альбасете обурювався ставленням до українця з боку суддівських бригад.

Відео фолу та вилучення Зозулі:

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Головне Відеоновини Альбасете Альбасете Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля Ельче Ельче Іспанія
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