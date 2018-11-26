Брутальний фол Зозулі, який призвів до вилучення українського форварда в матчі Сегунди

Нападник іспанського Альбасете Роман Зозуля провів на полі лише 42 хвилини матчу 15-го туру Сегунди проти Ельче. Виною цьому стало вилучення українського форварда.

29-річний українець в одному з епізодів у підкаті прямою ногою "в'їхав" у суперника та отримав пряму червону картку.

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Відзначимо, що Альбасете навіть без Зозулі зумів довести поєдинок до мінімальної перемоги. Раніше повідомлялося, що Роман Зозуля страждає через іспанських суддів, а Альбасете обурювався ставленням до українця з боку суддівських бригад.

Відео фолу та вилучення Зозулі: