Брутальний фол Зозулі, який призвів до вилучення українського форварда в матчі Сегунди

Україна — 00:02 996
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Буяльський: Арбітр матчу з Олександрією розповідав, як потрібно грати у футбол, "клоунами" називав
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Хацкевич прокоментував епізод з Бойком і поразку в матчі Олександрія – ДинамоУкраїна — 25 лист 3481
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Олександрія – Динамо – 2:1 – відео голів та огляд матчуУкраїна — 25 лист 2328
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Олександрія – Динамо: історичне фіаско киян, дивне пенальті імені Бойка та сенсація сезону в зоні ЛЧУкраїна — 25 лист 7344
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Безус відзначився голом за Сент-Трюйден у матчі проти Андерлехта МакаренкаБельгія — 25 лист 1197
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