Команди декларували схожі цілі перед початком сезону, але виконує їх лише Рух. Львів'яни серйозно претендують на єврокубки, натомість Олександрія ще навіть не гарантувала собі виживання. Підопічні Ротаня не могли виграти 6 турів поспіль.

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Втім, дебют зустрічі був саме за господарями Ніки. Вже на 4-й хвилині Олександрії вдалася розкішна комбінація. Калітвінцев низом запустив під карний майданчик, Ковалець п'ятою геніально підправив на Михайленка, а той поставив крапку, перекинувши Ледвія.

Олександрія тиснула до середини тайму, а потім пропустила з першої нормальної атаки Руха. Сич прочавив правий фланг і прострілив. Досвідчений Кравченко незграбними рухами залишив м'яч Пастуху – 1:1. Це буде єдиний удар львів'ян за весь тайм.

Чи то спека, чи то інші причини, але друга половина довго була суцільною нудьгою. Суперники приберегли усі сили на фінальні 15 хвилин. Олександрія змогла вдруге вийти уперед. Безерра виконав хорошу подачу, а захисники Руха знову проспали вривання Михайленка. Щастя господарів було недовгим, бо вже за хвилину Слюбик відзначився своїм 4-м голом у сезоні. Микита Шевченко чомусь був зовсім не готовим до фірмового дального удару центрбека "жовто-чорних".

Рух взагалі мав виривати перемогу, але Руніч з вбивчої позиції пробив по центру. 2:2 – львівський клуб не зміг виграти свій 100-й матч в УПЛ і дає СК Дніпро-1 шанс відірватися. Олександрія продовжила безвиграшну серію до 7 турів.

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