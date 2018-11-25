Барселона – рекордсмен в історії спорту за середньою зарплатою: несподіваний рейтинг, де Атлетіко випереджає ПСЖ

Спеціалізоване видання Global Sports Salary Survey назвало топ-10 клубів планети за середньою зарплатою на одного гравця.

Рейтинг впевнено очолює каталонська Барселона. "Кулес" стали першою командою в історії спорту, де середня зарплата склала більше 10 млн фунтів у рік.

Барселона має ліміт зарплат вищий, ніж Реал у сезоні 2018/19 – Леганес Луніна на 11-й сходинці

Не враховуючи бонуси, Барса витрачає на утримання одного футболіста в середньому 10 млн 454 тис фунтів. Під час дослідження було опитано 349 команд у восьми видах спорту, які представляли 13 країн. Пальму першості "блаугранас" відібрали у баскетбольної команди Оклахома-Сіті Тандер, яка була рекордсменом 2017 року ( 7 млн 850 тис).

Серйозний стрибок зарплатної відомості каталонського клубу пов'язаний з новим контрактом Ліонеля Мессі та ще декількох виконавців. Аргентинський геній вибив собі 50 млн євро у рік, ставши найбільш високооплачуваним гравцем планети.

Крім цього, серйозно зросли оклади Серхі Роберто, Жерара Піке, Самюеля Умтіті та Серхіо Бускетса, які після пролонгації власних угод отримують від 8 до 10 млн євро щорічно.

Відзначимо, що за рівнем зарплат Барселона випереджає, зокрема, свого принципового суперника мадридський Реал. Бос королівського клубу Флорентіно Перес в середньому витрачає на одного футболіста 8 млн 89 тисяч фунтів. "Вершкові" значно скоротили свої видатки після продажу Кріштіану Роналду, який заробляв трохи більше 20 млн у рік.

Топ-10 футбольних команд планети за середньою зарплатою:

1. Барселона – 10 млн 454 тис фунтів

2. Реал – 8 млн 89 тис

3. Ювентус – 6 млн 675 тис

4 . Манчестер Юнайтед – 6 млн 534 тис

5. Баварія – 6 млн 352 тис

6. Атлетіко – 6 млн 155 тис

7. ПСЖ – 6 млн 105 тис

8. Ман Сіті – 5 млн 993 тис

9. Челсі – 5 млн 200 тис

10. Ліверпуль – 4 млн 862 тис

Серед футбольних чемпіонатів лідером залишається англійська Прем'єр-ліга, де один гравець отримує в середньому 2 млн 990 тисяч у рік. Позаду опинились іспанська Ла Ліга (2 млн 201 тис), Серія А (1 млн 519 тис), Бундесліга (1 млн 396 тис) та Ліга 1 (989 тис).

У трійку світових лідерів входять баскетбольна NBA (5 млн 905 тис), Індійська прем'єр-ліга з різновиду крикету (3 млн 844 тис) та Професіональна бейсбольна ліга Північної Америки (3 млн 429 тис).