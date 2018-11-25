toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ОЛЕКСАНДРІЯ - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КУБОК ЛІБЕРТАДОРЕС

Барселона – рекордсмен в історії спорту за середньою зарплатою: несподіваний рейтинг, де Атлетіко випереджає ПСЖ

14:27 1080 Читать на русском
Барселона – рекордсмен в історії спорту за середньою зарплатою: несподіваний рейтинг, де Атлетіко випереджає ПСЖ
Барселона – лідер за середньою зарплатою у спорті

Спеціалізоване видання Global Sports Salary Survey назвало топ-10 клубів планети за середньою зарплатою на одного гравця.

Рейтинг впевнено очолює каталонська Барселона. "Кулес" стали першою командою в історії спорту, де середня зарплата склала більше 10 млн фунтів у рік.

Барселона має ліміт зарплат вищий, ніж Реал у сезоні 2018/19 – Леганес Луніна на 11-й сходинці

Не враховуючи бонуси, Барса витрачає на утримання одного футболіста в середньому 10 млн 454 тис фунтів. Під час дослідження було опитано 349 команд у восьми видах спорту, які представляли 13 країн. Пальму першості "блаугранас" відібрали у баскетбольної команди Оклахома-Сіті Тандер, яка була рекордсменом 2017 року ( 7 млн 850 тис).

Серйозний стрибок зарплатної відомості каталонського клубу пов'язаний з новим контрактом Ліонеля Мессі та ще декількох виконавців. Аргентинський геній вибив собі 50 млн євро у рік, ставши найбільш високооплачуваним гравцем планети.

Крім цього, серйозно зросли оклади Серхі Роберто, Жерара Піке, Самюеля Умтіті та Серхіо Бускетса, які після пролонгації власних угод отримують від 8 до 10 млн євро щорічно.

Відзначимо, що за рівнем зарплат Барселона випереджає, зокрема, свого принципового суперника мадридський Реал. Бос королівського клубу Флорентіно Перес в середньому витрачає на одного футболіста 8 млн 89 тисяч фунтів. "Вершкові" значно скоротили свої видатки після продажу Кріштіану Роналду, який заробляв трохи більше 20 млн у рік.

Топ-10 футбольних команд планети за середньою зарплатою:

1. Барселона – 10 млн 454 тис фунтів

2. Реал – 8 млн 89 тис

3. Ювентус – 6 млн 675 тис

4 . Манчестер Юнайтед – 6 млн 534 тис

5. Баварія – 6 млн 352 тис

6. Атлетіко – 6 млн 155 тис

7. ПСЖ – 6 млн 105 тис

8. Ман Сіті – 5 млн 993 тис

9. Челсі – 5 млн 200 тис

10. Ліверпуль – 4 млн 862 тис

Серед футбольних чемпіонатів лідером залишається англійська Прем'єр-ліга, де один гравець отримує в середньому 2 млн 990 тисяч у рік. Позаду опинились іспанська Ла Ліга (2 млн 201 тис), Серія А (1 млн 519 тис), Бундесліга (1 млн 396 тис) та Ліга 1 (989 тис).

У трійку світових лідерів входять баскетбольна NBA (5 млн 905 тис), Індійська прем'єр-ліга з різновиду крикету (3 млн 844 тис) та Професіональна бейсбольна ліга Північної Америки (3 млн 429 тис).

Теги
Іспанія Барселона Барселона Головне Ліонель Мессі Ліонель Мессі Самюель Умтіті Самюель Умтіті Статті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
4
хв
Олександрія
19:30
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук