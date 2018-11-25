Олімпік та Зоря розписали бойову нічию

Матч 16-го туру УПЛ між Олімпіком та Зорею переможця не виявив.

Чемпіонат України 2018/2019, 16-й тур

Олімпік – Зоря – 1:1

Голи: Балашов, 58 (пен) – Вернидуб, 51

Матч проходив досить рівно та динамічно, але якість моментів відчутно шкутильгала. Трохи більш активною була Зоря, яка на 19-й хвилині втратила реальну можливість відзначитися – це Гордієнко у падінні замикав простріл, але не зміг влучити у площину. Крім того, наприкінці тайму після рикошету з подачі Хомченовського м'яч ледь не влетів у ближній кут воріт Махновського. Олімпік, натомість, претендував на пенальті, але гру рукою Михайліченка на 23-й хвилині головний арбітр проігнорував. Ще однією неприємною особливістю цього відрізку гри стало пошкодження Олександра Тимчика, який покинув поле на 35-й хвилині.

Другий тайм був більш відкритим, чому дуже сприяв ранній гол. На 50-й хвилині Зоря заробила кутовий, а Віталій Вернидуб головою замкнув подачу з нього точним ударом у верхній кут – 1:0. Втім, недовго грала музика на луганській стороні: на 57-й лише нога Луїса Феліпе врятувала "мужиків" від голу після удару Віталія Балашова з гострого кута, а через хвилину Леван Арвеладзе збив у власному штрафному Антона Шиндера. Рефері призначив пенальті, а Балашов його впевнено реалізував – 1:1.

Наприкінці тайму обидві команди могли вирвати перемогу. Найкращий шанс Зорі змарнував Сілас, який на 76-й хвилині з відскоку вистрілив вище воріт, в той час як донецький колектив міг забити на 80-й – Антон Шиндер головою пробив трохи неточно. Зрештою, фінальний свисток головного арбітра зафіксував результативну нічию. Зоря набрала 22 очка та залишилась на сьомій сходинці, в той час як Олімпік набрав 19 залікових балів та піднявся на дев'яте місце.