Головний футбольний орган країни нарешті визначився з гонорарами для національної команди за потрапляння на чемпіонат Європи у Німеччині.

Запланована сума витрат УАФ на 2024 рік складе близько 870 мільйонів гривень, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, найбільші виплати будуть спрямовані на функціонування національної збірної України, в якої на черзі виступ в фінальній частині Євро – близько 242 мільйонів гривень.

Цікаво, що за вихід на континентальну першість УАФ виплатить гравцям, тренерам та обслуговуючому персоналу близько 140 мільйонів гривень.

Нагадаємо, на груповій стадії чемпіонату Європи "синьо-жовті" зіграють проти збірних Румунії, Словаччини і Бельгії.

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