Дуель суперфорвардів буде однією з головних тем дербі між Жироною та Барселоною.

Сьогодні о 19:30 за київським часом каталонські клуби зійдуться на Монтіліві в рамках 34-го туру Ла Ліги. Жирона гарантує собі дебютний вихід в ЛЧ, якщо переможе Барселону. У "кулес" своя мотивація – відкласти чемпіонство Реала якомога далі.

Тренер Жирони прокоментував загрозу втратити ЛЧ через "справу Довбика" – команда буде вести українця до Пічічі

Окремої уваги варта дуель центрфорвардів, які претендують на звання найкращого бомбардира Ла Ліги. Обличчя Артема Довбика і Роберта Лєвандовскі заполонили перші шпальти спортивних видань Іспанії. За 5 турів до фінішу українець очолює перегони Пічічі, випереджаючи поляка на 3 голи (19 проти 16).

Нагадаємо, матч першого кола завершився яскравою перемогою Жирони 4:2. Довбик і Лєвандовскі тоді відвантажили по голу.

Жирона в Лізі чемпіонів: п’ять сенсаційних клубів Ла Ліги, які шокували Європу раніше за Довбика і Циганкова