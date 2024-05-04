Довбик на перших шпальтах іспанської преси перед матчем проти Барси – українця порівнюють з Лєвандовскі
Дуель суперфорвардів буде однією з головних тем дербі між Жироною та Барселоною.
Сьогодні о 19:30 за київським часом каталонські клуби зійдуться на Монтіліві в рамках 34-го туру Ла Ліги. Жирона гарантує собі дебютний вихід в ЛЧ, якщо переможе Барселону. У "кулес" своя мотивація – відкласти чемпіонство Реала якомога далі.
Тренер Жирони прокоментував загрозу втратити ЛЧ через "справу Довбика" – команда буде вести українця до Пічічі
Окремої уваги варта дуель центрфорвардів, які претендують на звання найкращого бомбардира Ла Ліги. Обличчя Артема Довбика і Роберта Лєвандовскі заполонили перші шпальти спортивних видань Іспанії. За 5 турів до фінішу українець очолює перегони Пічічі, випереджаючи поляка на 3 голи (19 проти 16).
Нагадаємо, матч першого кола завершився яскравою перемогою Жирони 4:2. Довбик і Лєвандовскі тоді відвантажили по голу.
Жирона в Лізі чемпіонів: п’ять сенсаційних клубів Ла Ліги, які шокували Європу раніше за Довбика і Циганкова