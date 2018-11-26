Главные новости 25 ноября: Динамо пускает Александрию на 2-е место, экс-игроки сборной Украины отмечаются в Европе

Динамо впервые проиграло Александрии в УПЛ и другие интересные материалы в дайджесте новостей от "Футбол 24".

Украина

Олимпик и Заря расписали боевую ничью. Команда Вернидуба потеряла место в первой шестерке по итогам 16-го тура. В другом матче Черноморец прервал 11-матчевую серию без побед, обыграв Арсенал-Киев Грозного. Между прочим, одесситы проигрывали предыдущие 9 туров УПЛ подряд и победили своего главного конкурента в борьбе за выживание.

Буяльский: Арбитр матча с Александрией рассказывал, как нужно играть в футбол, "клоунами" называл

В центральном матче украинского уикенда произошла сенсация исторического масштаба. Ничья Шахтера с ФК Львов – это круто, но не настолько. Александрия обыграла Динамо. Впервые в истории Премьер-лиги. Команда Шарана по состоянию на конец ноября отбирает у киевлян второе место, дающее право выступать в квалификации Лиги чемпионов. Новая третья сила? Смотрите видео голов и обзор матча Александрия – Динамо (2:1).

Мир

Кубок Либертадорес: второй финал между Ривер Плейт и Бока Хуниорс снова перенесен. "Пабло Перес был в больнице, а нас заставляли играть. Это позор. Еще два наших игрока попали в больницу: один блевал, меня тоже тошнило, все плевали. Если бы такое сделали фанаты Бока, то нас бы уже дисквалифицировали, а Ривер получил бы кубок", – заявил знаменитый форвард Хуниорс Карлос Тевес. "Футбол – это праздник, а не война": Пуйоль, Батистута и другие звезды отреагировали на ужасы перед финалом Кубка Либертадорес.

Специализированное издание Global Sports Salary Survey назвал топ-10 клубов планеты по зарплате на одного игрока. Впервые в истории спорта средняя ставка в одной команде составила более 10 млн фунтов в год. Барселона – рекордсмен в истории спорта по средней зарплате: неожиданный рейтинг, где Атлетико опережает ПСЖ.

Украинцы за границей

Удаление Зозули не помешало Альбасете победить Эльче Зотька, Бланко Лещук не спас Малагу от поражения Эстремадуре. Команда экс-форварда сборной Украины закрепилась в зоне плей-офф за выход в Примеру. До 2-го места, которое дает прямую путевку в элиту чемпионата Испании, только 3 очка дистанции. Смотрите видео брутального фола Зозули, который привел к удалению бывшего нападающего Динамо, Днепра и Бетиса в матче Сегунды.

Другой бывший динамовец проявил себя значительно лучше. Безус голом и ассистом помог Сент-Трюйдену в сверхрезультативном матче обыграть Андерлехт Макаренко. Причем Роман отдал победный голевой пас. Команда экс-полузащитника сборной Украины занимает место в чемпионской топ-6 – группе, которая борется за Лигу чемпионов и самые высокие места. Возглавляют таблицу первенства Бельгии Генк Малиновского и Антверпен Назарины. Гент без Пластуна и Яремчука не сумел победить и выпал из шестерки лучших.