Кубок Лібертадорес: другий фінал між Рівер Плейт і Бока Хуніорс знову перенесено

Матч-відповідь фіналу Копа Лібертадорес між аргентинськими Рівер Плейт і Бока Хуніорс перенесли на невизначений термін.

КОНМЕБОЛ оголосив, що фінал Кубка Лібертадорес буде відкладено. Про це повідомляє офіційний твіттер Рівер Плейт.

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За інформацією TyC Sports, поєдинок перенесли через позицію гравців і босів Бока Хуніорс, які відмовляються грати вирішальний поєдинок турніру наступного дня після атаки фанатів Рівер Плейт на їхній клубний автобус.

На думку представників "генуезців", їхній суперник через таку поведінку вболівальників повинен отримати технічну поразку. Проте, президент Конфедерації південноамериканського футболу Алехандро Домінгес підкреслив, що поєдинок відбудеться в іншу дату, а доля трофею буде вирішена на полі.

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Нагадаємо, що в суботу фанати Рівер Плейта напали на автобус Бока Хуніорс і травмували кількох гравців "генуезців". Представники Конфедерації південноамериканського футболу кілька разів відкладали початок матчу, а потім перенесли його на вечір неділі. Попередньо поєдинок мав відбутися в неділю о 22:00 за Києвом.