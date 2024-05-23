Італійський фахівець Франческо Фаріолі очолив Аякс, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Контракт 35-річного наставника з амстердамцями набуде чинності 11 червня 2024 року і діятиме до 30 червня 2027 року. До слова, Фаріолі став першим італійським тренером в історії Аякса.

Нагадаємо, Франческо розпочинав кар'єру як тренер воротарів. Саме у цій ролі він 3 роки допомагав Роберто Де Дзербі – спочатку в Беневенто, потім у Сассуоло. З літа 2020-го він працював у Туреччині. Перший сезон асистентом головного тренера Аланьяспора, а в березні 2021-го розпочав самостійну кар'єру в Карагюмрюку. Незабаром італієць повернувся до Аланьяспора, який сенсаційно привів до п'ятого місця у Суперлізі 2021/22.

Перед стартом сезону 2023/24 кандидатуру Фаріолі розглядав Шахтар, однак італієць відмовився їхати в Україну через війну і прийняв за прошення від Ніцци. Під його керівництвом французька команда посіла п'яте місце в турнірній таблиці Ліги 1.

Аякс також фінішував п'ятим і вперше з 2000 року не потрапив у топ-4 чемпіонату Нідерландів. Як наслідок, амстердамці боротимуться у кваліфікаційних матчах за участь у Лізі Європи наступного сезону.

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