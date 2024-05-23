Видання AS раніше повідомляло, що Циганковим зацікавились одразу кілька клубів АПЛ. Fichajes.net розкрило імена цих клубів.

Циганков може покинути Жирону – зірка збірної України вивчає пропозиції з АПЛ

Інтерес до Віктора проявляють Вест Хем, Вулверхемптон та Астон Вілла, яка гарантувала собі участь у Лізі чемпіонів на наступний сезон. Перші два колективи хочуть підсилитись після неоднозначного сезону, а команда Унаї Емері хоче зміцнитись перед участю в найпрестижнішому єврокубку.

Зазначається, що Жирона не зацікавлена у продажі Циганкова, але у разі, якщо за Віктора запропонують 28 млн євро (ціна з Transfermarkt), то клуб може переглянути свою позицію. Сам Циганков спокійно розглядає варіанти та може ухвалити рішення вже після Євро-2024.

У поточному сезоні Ла Ліги українець зіграв у 29 матчах, в яких відзначився 6 голами та 6 асистами.

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