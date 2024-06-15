Найкращий арбітр УПЛ отримав призначення на гру Євро-2024 за участі топ-збірної
На матчі Євро-2024 між збірними Австрії та Франції працюватиме наш співвітчизник.
Поєдинок Австрія – Франція розсудить іспанська бригада арбітрів на чолі з Хесусом Хілем Мансано – на бокових лініях працюватимуть Дієго Барберо та Анхель Невадо, а суддею VAR – Хуан Мартінес Мунуера, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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А от четвертим рефері призначили українця Миколу Балакіна. До слова, саме його обрали найкращим арбітром УПЛ у сезоні 2023/24.
До слова, поєдинок Австрія – Франція відбудеться вже завтра, 16 червня, початок о 22:00. Іншими суперниками у групі D стали Польща та Нідерланди.
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