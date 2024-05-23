У четвер, 23 травня, Пакета було пред'явлено звинувачення в порушенні правил ставок FA. Як інформує Daily Mail, бразильцеві загрожує дискваліфікація на 10 років – Футбольна асоціація звинувачує його в умисному отриманні жовтих карток у чотирьох різних матчах АПЛ.

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Повідомляється, що FA стверджує, що Пакета навмисно отримав попередження в матчах проти Лестера, Астон Вілли, Лідса і Борнмута, щоб він і/або його друзі могли отримати прибуток від ставок. Сам бразилець заперечує будь-які звинувачення в правопорушенні та користується повною підтримкою свого клубу.

Три роки тому 10-річною дискваліфікацією був покараний екс-захисник Редінга Кайнан Ісаак. Він навмисно отримав попередження про час гри за Стратфорд Таун у матчі першого раунду Кубка Англії проти Шрусбері.

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