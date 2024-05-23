Барселона повернулася до ідеї прощатися з Хаві Ернандесом після завершення сезону.

Наступним наставником "кулес" стане Хансі Флік, заявив інсайдер Хосе Альварес у ефірі El Chiringuito TV. Хаві вже повідомили про це рішення.

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Барселона контактувала з Фліком ще в лютому, коли Хаві публічно оголосив про свій відхід. Втім, серія хороших результатів надихнула Лапорту вмовляти нинішнього тренера залишитися. Хаві погодився, але кінцівка кампанії знову виходить нервовою – розбірки з журналістами, болючі поразки тощо.

Головним ініціатором прощання з Хаві залишався спортивний директор Деку. Саме він разом з Бояном Кркічем вчора проводив перемовини з Фліком у Лондоні. 59-річний німець готовий вперше спробувати себе за межами батьківщини і реанімувати репутацію після провалу зі збірною.

"El NUEVO ENTRENADOR del BARÇA será HANSI FLICK".



BOM-BA-ZO de @10JoseAlvarez en #ChiringuitoBarcelona. pic.twitter.com/YyInEC8rpK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 22, 2024

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