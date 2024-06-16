Контрольний матч

Колумбія – Болівія – 3:0

Голи: Аріас, 5, Кордоба, 25, Діас, 41

Вилучення: Муньйос, 68 – Меначо, 68

Колумбія в рамках підготовки до Копа Амеріка провела товариський матч з Болівією. Щоправда, пристрасті були зовсім не товариськими. У другому таймі Куельяр божевільно стрибнув двома ногами в Діаса. Виникла сутичка, внаслідок якої двох футболістів вилучили. Цікаво, що сам Куельяр отримав лише жовту.

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Болівійці так відомстили Діасу за розгром. Вінгер Ліверпуля створив всі три голи у першому таймі. Луїс перехопив м'яч і протягнув його до воріт, після чого Аріас відкрив рахунок. У середині тайму Діас асистував з лівого флангу Кордобі, а потім самотужки добив суперників голом.

Колумбія стартує на Копа Амеріка 25 червня матчем проти Парагваю. У групі з колумбійцями також перебувають Бразилія та Коста-Рика.