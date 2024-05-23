Перемога Аталанти у фіналі Ліги Європи над Байєром може покращити позиції Кривбаса в єврокубках наступного сезону.

Кривбас після перемоги Аталанти у фіналі Ліги Європи ще залишає шанси на перехід з третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи до раунду плей-офф, що гарантує криворіжцям потрапляння до групи Ліги конференцій, повідомляє журналіст Ігор Семйон.

Полісся готується підписати коштовного чемпіона світу, – джерело

Однак, для цього необхідно, щоб здійснились ще дві умови. Перша з них – Аталанта повинна не потрапити до топ-4 у Серії А. Окрім цього, у фіналі Ліги чемпіонів між Реалом та дортмундською Борусією перемогти має саме німецька команда.

Додамо, що Кривбас міг опинитись і в третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій замість третього раунду Ліги Європи, але Ворскла не змогла перемогти Шахтар у фіналі Кубка України.

Динамо переграло Кривбас: Шапаренко забив шедевр, експерименти Шовковського не прибрали проблему