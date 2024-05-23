Казкова співпраця Тьягу Мотти та Болоньї не доживе до виступу в Лізі чемпіонів.

Головний тренер вирішив не продовжувати контракт і стає вільним після завершення сезону, інформує офіційний сайт "россоблу".

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Мотта прийняв Болонью у вересні 2022 року поблизу зони вильоту. Команда набрала хороший хід і фінішувала на дев'ятій сходинці Серії А. Нинішня кампанія взагалі стала справжнім дивом. Болонья заздалегідь гарантувала собі місце в топ-5 і участь в груповому етапі ЛЧ. Востаннє на такому рівні "россоблу" виступали 60 років тому, коли турнір ще називався Кубком чемпіонів.

Втім, Мотта поведе в ЛЧ інший клуб. Інсайдери ще кілька тижнів тому повідомили про угоду 41-річного фахівця з Ювентусом, який звільнив Макса Аллегрі.

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