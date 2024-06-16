Нідерланди вирвали перемогу в матчі проти Польщі (2:1) у першому турі групового етапу Євро-2024. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Стандарти "кадри" спрацювали і в цьому матчі. Після подачі у штрафний майданчик Адам Букса виплигнув, випередивши захисників і переправив м'яч у ворота.

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Відігралися "ораньє" ще до перерви. Коді Гакпо вдало завершив передачу Натана Аке. Здавалося, що матч так і закінчиться внічию, але заміни Кумана спрацювали. На 81-й Ваут Вегхорст з'явився на полі, а вже через 2 хвилини він забив переможний м'яч.

Нідерланди мають три очки, а поляки після першого туру з нулем. Франція та Австрія зіграють свій матч завтра, 17 червня.