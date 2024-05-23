Євро-2024, U-17, другий тур групового етапу

Група А

Україна – Чехія – 1:3

Голи: Дігтяр, 90+4 (п.) – Моудрий, 12 (п.), Пенкса, 62, 87

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У першому турі підопічні Юрія Мороза зазнали прикрої поразки від збірної Сербії, пропустивши єдиний гол вже на 2-й хвилині зустрічі. Зважаючи на перемогу у паралельному поєдинку нинішнього суперника над кіпріотами (5:0), "синьо-жовтим" в очному протистоянні з чехами треба було перемагати, аби мати шанси на вихід з групи. До слова, в 1/4 фіналу переможець групи А зіграє з другим місцем групи В і навпаки (В1 – А2).

Чехи розпочали активніше, буквально затиснувши суперника на їхній половині поля. До 10-ї хвилини вони створили низку моментів, найнебезпечнішими з яких стали навіс з кутового – українцям пощастило, що ніхто з суперників не встиг на добивання і подача Моудрого у ближню дев'ятку – підстрахував захисник.

Однак на 12-й хвилині Чехія втілила кількість у якість і вийшла вперед. Третяк помилився з передачею у власному штрафному і м'яч перехопив Квачек. Матей змістився праворуч і вирішив навісити, але влучив у руку Дігтяру, який у стрибку намагався завадити передачі.

Як наслідок, пенальті, який вдало реалізував Моудрий, розвівши по кутах Макаренка і м'яч.

Українці одразу кинулись зрівнювати і ледь не забили: Редушко отримав навіс з лівого флангу у штрафний, накрутив захисника, викотив на Денисова, але форвард Руха, замість того, аби пробити самому, віддав далі на Оличенка, однак до останнього передача не дійшла. На 15-й хвилині Стрільчук увірвався у воротарський і з гострого кута намагався влучити у площину воріт – не вистачило геометрії.

Захист збірної України грав дуже розгублено, а Дігтяр помітно нервував. Один з таких епізодів ледь не завершився голом: Паньйос бив у дальній кут і лише виставлена нога Третьяка дозволила перевести на черговий кутовий.

На 31-й хвилині Макаренко врятував Україну від вірного гола, зреагувавши на удар Пенкси після виходу останнього сам на сам.

За мить вже Моудри стріляв з-за меж штрафного під поперечину – не вистачило лічених сантиметрів. Пенкса згодом реабілітувався і в падінні через себе таки забив, але боковий арбітр сигналізував про офсайд і гол не зарахували. Редушко наприкінці тайму смачно приклався до м'яча і вже бачив його у сітці, але захисник чехів встиг заблокувати.

На останній хвилині Макаренко помилився на виході і не зміг перехопити навіс з лівого флангу – чехи не чекали такого подарунка і не встигли вчасно зорієнтуватись, аби добити у порожні ворота. Вже у доданий час Степанов розрядив свою гармату з далекої відстані, однак голкіпер зреагував на постріл.

Одразу по перерві Степанов мав зрівнювати, замикаючи навіс з лівого флангу – м'яч зрізався з ноги і полетів над поперечиною. Було помітно, що українці не наважувались бити по воротах, намагаючись розігрувати до вірного: для прикладу Оличенко на 50-й хвилині побоявся стрільнути з вигідної позиції, віддав на Сороку, той також почав щось видумувати, замість того, аби завершити ударом і, в результаті, момент було втрачено.

На 60-й хвилині Макаренко знову видав божевільний сейв після виходу сам на сам. Та за хвилину кіпер СК Дніпро-1 вже не зміг врятувати: Третяк програв боротьбу опоненту в центрі воротарського, м'яч полетів на дальню стійку, де перебував Пенкса – Оличенко вже у падінні намагався завадити удару, але... Чехія подвоїла свою перевагу.

В середині тайму українці могли скорочувати, але знову не розібрались у штрафному після навісу з кутового. Згодом травми зазнав арбітр і матч довелось на декілька хвилин переривати. Зрештою, він не зміг продовжити гру і на полі з'явився резервний рефері.

На останніх хвилинах чехи втретє виходили сам на сам, але не розібрались між собою. Та вже у наступній атаці рахунок став 3:0 – Пенкса з лівого флангу увірвався і воротарський і з гострого кута закрутив під поперечину. Богданов у доданий час мав забивати м'яч престижу, але з близької відстані не зумів переграти голкіпера. Україна таки вистраждала свій гол – Стрільчук опинився на газоні після поштовху у спину і Дігтяр з позначки підсолодив гіркоту поразки.

Перемога принесла Чехії 6 очок, у Сербії 3 пункти, в України і Кіпру – 0 балів. Для того, аби залишалися теоретичні шанси на вихід з групи, потрібно, аби в сьогоднішньому матчі серби не взяли очки з кіпріотами. Потім у 3-му турі необхідно перемагати Кіпр і сподіватись, що Чехія обіграє Сербію. І далі рахувати додаткові показники в ситуації, коли у трьох збірних (України, Сербії та Кіпру) буде по три очки.

Україна розпочала Євро U-17 з прикрої поразки Сербії – шедевр на 2-й хвилині, "стіна" і крах найкращого бомбардира