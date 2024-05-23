Тоні Кроос раптом оголосив про завершення кар'єри, неминучим здавався і відхід Начо. Низка авторитетних джерел повідомляла, що 34-річний капітан Реала планує покинути Сантьяго Бернабеу та поїхати догравати в МЛС.

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Втім, тут стався розворот на 180 градусів. Начо змінив свою думку і погодився продовжити контракт ще на один сезон, стверджує RadioMarca. Карло Анчелотті приємно здивований збереженням лідера, який готовий виконувати будь-яку функцію на полі.

Начо – вихованець Реала. Він дебютував за першу команду у 2011 році. Загалом за "вершкових" захисник провів 362 матчі у всіх турнірах. В його активі 16 голів та десять результативних передач. Разом з Реалом Начо здобув 25 трофеїв. Зокрема, він п'ять разів вигравав Лігу чемпіонів, чотири рази титул чемпіона Іспанії та двічі Кубок Іспанії.

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