"Синьо-жовтим" пообіцяли закрити фінансові питання до товариського матчу з Німеччиною.

УАФ докладає зусиль, аби футболісти, тренерський штаб та обслуговуючий персонал одержали обіцяні преміальні за вихід на Євро-2024 до 3 червня, повідомляє Sport.ua.

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Нагадаємо, саме у цей день підопічні Сергія Реброва проведуть перший товариський поєдинок проти збірної Німеччини в рамках підготовки до чемпіонату Європи.

За інформацією джерела, йдеться про виплати по 30-40 тисяч євро кожному гравцю залежно від його внеску в успіх збірної.

Нагадаємо, перед стартом на Євро-2024 "синьо-жовті" також проведуть спаринги з Польщею та Молдовою.

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