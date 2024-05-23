КОНМЕБОЛ офіційно підтвердив введення рожевої картки. Її випробують вже на Копа Амеріка, яка відбудеться у США з 20 червня по 14 липня цього року.

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Рожева картка не матиме жодного стосунку до дисциплінарних покарань, а суто сигналізуватиме про додаткову заміну через підозру на черепно-мозкову травму. Якщо гравець отримав пошкодження такого типу, то його можна знімати поза загальним порядком (5 замін у три окремі слоти чи перерві). Задля дотримання рівних умов команда суперника також отримує право додаткової заміни.

Відповідний протокол діє не перший рік в топ-чемпіонатах. Нещодавно був наочний приклад у матчі Брайтон – Челсі. Михайло Мудрик отримав удар в голову і покинув поле в рамках додаткової заміни (пізніше лондонці використали ще 5 "основних"). Рожева картка в руках арбітра повинна чітко сигналізувати саме про такий тип заміни.

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