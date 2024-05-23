Київське Динамо також зіштовхнулось з наслідками тріумфу Аталанти у Лізі Європи – це може вплинути на позиції "біло-синіх" у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Через перемогу Аталанти у фіналі Ліги Європи Динамо наразі не потрапляє у посів 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2024/25, повідомляє журналіст Ігор Семйон.

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Проте, шанс стати сіяним у "біло-синіх" залишається. Для цього необхідно, щоб Аталанта завершила сезон у топ-4 в чемпіонаті Італії. Якщо Динамо залишиться поза посівом, то потенційними суперниками будуть Славія (Чехія), Зальцбург (Австрія) та віце-чемпіон Туреччини (це може бути Галатасарай або Фенербахче). А у випадку, якщо кияни будуть сіяними, суперниками можуть стати Партизан (Сербія) та Лугано (Швейцарія).

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Нагадаємо, що Динамо завершило сезон УПЛ на другому місці, що дозволить киянам розпочати наступну єврокубкову кампанію з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Додамо, що Аталанта наразі п'ята в Серії А (66 очок), але має на гру менше, ніж Ювентус (68 балів).

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