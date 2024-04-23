УЄФА прислухався до більшості головних тренерів, які просили збільшити заявку з 23 гравців до 26. Таке вже було на минулому Євро, тоді причиною рішення стала пандемія. Тепер все зводить до напруженого графіку та великої кількості травм.

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За інформацією Sky Sports, Комітет зі змагань проголосував за це рішення ще в понеділок. До кінця цього тижня постанову має ратифікувати Виконком УЄФА, однак ця діє буде суто формальним затвердженням. Рішення вже фактично ухвалене.

Цікаво, що лише кілька днів тому головний тренер збірної України Сергій Ребров говорив, що розраховує на те, щоб у заявку команди на Євро-2024 можна буде включити 26 виконавців.

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Нагадаємо, чемпіонат Європи цього літа триватиме з 14 червня по 14 липня. Турнір приймає Німеччина, матчі гратимуть на десяти стадіонах в десяти містах цієї країни. Фінал відбудеться на Олімпіаштадіоні в Берліні.