У гостьовому матчі 33 туру Ла Ліги з Реалом Сосьєдад Анчелотті має намір надати ігрову практику футболістам, які частіше залишаються в запасі, ніж грають. Як інформує AS, це позначиться і на Андрії Луніні – він поступиться місцем у стартовому складі своєму конкуренту Кепі Аррісабалазі.

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Повідомляється, що італійський тренер оцінив бездоганне професійне ставлення Кепи, незважаючи на те, що він втратив місце в стартовому складі і, ймовірно, повернеться влітку назад у Челсі. Аррісабалага зіграв ключову роль у серії пенальті проти Манчестер Сіті, коли дав кілька порад Луніну. Таким чином, Анчелотті хоче заохотити Кепу і дозволити йому проявити себе в матчі на Аноеті.

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