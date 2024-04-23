Українець перебрався у Мадрид влітку 2018 року, але лише в цьому сезоні став важливим гравцем команди. Слід розуміти, що свій шанс Лунін отримав завдяки травмам Тібо Куртуа. Очікується, що в наступному сезоні бельгієць знову буде основним.

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Контракт Луніна з Реалом розрахований до літа 2025 року. Клуб хоче продовжити співпрацю, але Андрій сумнівається. Журналіст Едоардо Інда в ефірі El Chiringuito заявив, що українець не впевнений, що залишитись у Реалі буде найкращим рішенням для розвитку його кар'єри.

Слід розуміти, що недавно Лунін почав співпрацю з Жорже Мендешем. Впливовий агент уже отримав три пропозиції щодо 25-річного голкіпера. Йдеться про ПСЖ, Манчестер Юнайтед та Баварію. Ці клуби зацікавлені у підписанні Андрія – цього літа чи через рік, коли він стане вільним агентом.

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