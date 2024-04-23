Дітище Жерара Піке складається з медійних команд, яких постійно підсилюють зірки та легенди футболу. Тепер у Kings League з'явиться українська команда.

Шахтар та інші українські клуби доклалися до створення унікальної команди

Команду анонсували відомий блогер Лебіга та президент УАФ Андрій Шевченко. Українці виступатимуть під назвою UA Steel (сталь – прим.). Більше деталей не повідомлялося.

Варто зауважити, що Шевченко вже має досвід виступів у лізі Піке. Влітку 2023 року легенду Мілана до свого складу запрошував один із аутсайдерів чемпіонату. Детально про той матч можете прочитати за лінком нижче.

Шевченко повторив "стамбульський фінал" у лізі Піке – українець здійснив фатальний промах і грав у стилі Гаттузо