Вчора (5 травня) стало відомо про смерть легенди у 85-річному віці. Мессі віддав шану Менотті, який у 1978 році привів Аргентину до дебютного титулу чемпіона світу. У 1986-му це досягнення повторила команда Дієго Марадони, який вже також відійшов у засвіти. Мессі у 2022-му святкував з "альбіселесте" третій титул.

Помер легендарний наставник збірної Аргентини – Менотті першим вигравав з "альбіселесте" чемпіонат світу

"Один із найбільших символів нашого футболу залишив нас. Співчуття його сім'ї та близьким. Спочивай з миром", – написав Мессі у соцмережах, прикріпивши спільне фото з Менотті.

Додамо, що "Ель Флако" навіть в останні роки життя працював директором національних збірних Аргентинської футбольної асоціації, тому він також причетний до успіху Лео і компанії в Катарі.

Сльози Марадони та перемога на Мундіалі: якою була Аргентина Менотті