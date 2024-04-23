Для обслуговування 51 матчу чемпіонату Європи Комітет арбітрів УЄФА вибрав 18 суддівських бригад. Майже всі вони представляють континент. У рамках співпраці з КОНМЕБОЛ судити Євро-2024 запросили аргентинця Факундо Тельйо з двома своїми асистентами, повідомляє прес-служба УЄФА.

Україна офіційно отримала трансляторів Євро-2024

Зауважимо, що Україна буде представлена на майбутньому турнірі не лише як учасниця. Два наших арбітри також працюватимуть на матчах. Микола Балакін та Олександр Беркут зможуть виконувати роль четвертого рефері чи бути запасним асистентом.

Нагадаємо, чемпіонат Європи цього літа триватиме з 14 червня по 14 липня. Турнір приймає Німеччина, матчі гратимуть на десяти стадіонах в десяти містах цієї країни. Фінал відбудеться на Олімпіаштадіоні в Берліні.