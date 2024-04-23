"Так, я чув, що вболівальники співали пісню про Забарного. Я не сильно зрозумів, що вони співали, але я знаю, що там щось про Іллю. Я думаю, що це добре, особливо для нього.

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Він прийшов сюди 18 місяців тому, і, звісно, в нього був період адаптації. Минулий сезон не був легким для нього, в тому числі через травму. Через травму він зіграв не так багато, як хотів би.

Але я думаю, що цей сезон дуже хороший для нього. Він відчуває впевненість, проявляє лідерські якості, більше розмовляє. Він ідеально володіє англійською і може комунікувати з партнерами. Він має продовжувати, тому що йому досі є куди рости. Враховуючи його вік та рівень, все дуже добре", – сказав Іраола на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, у поточному сезоні Ілля зіграв за "вишень" у 38 поєдинках, в яких забив 1 м'яч. Його контракт з англійцями чинний до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює гравця у 28 млн євро.

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So much love for Zaba ️ pic.twitter.com/FWRNC1H3aR — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) April 23, 2024