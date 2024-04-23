Двох футболістів, які представляють один і той самий клуб АПЛ, було заарештовано минулими вихідними після звинувачень у зґвалтуванні. Як інформує The Sun, одного з них – 19-річного гравця – звинуватили в пособництві та підбурюванні до зґвалтування. Він був допитаний детективами після того, як провів ніч у камері.

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Іншого гравця, якому теж 19 років, було заарештовано наступного дня, а пізніше його допитали співробітники поліції за підозрою в зґвалтуванні. Повідомляється, що обидва гравці були звільнені під заставу до проведення подальшого розслідування.

Ймовірне зґвалтування сталося в п'ятницю ввечері. Через кілька годин після інциденту жертва зв'язалася з поліцією і подала офіційну скаргу.

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