Мудрику пощастило з відсутністю конкурента, а позиції Зінченка в Арсеналі тривожать

Поєдинок мав надважливе значення для обох команд. Арсенал лідирував в турнірній таблиці АПЛ, однак випереджав Манчестер Сіті лишень на один заліковий бал – Ліверпуль же поступався "гармашам" тільки за різницею голів. Осічка за таких умов була неприпустимою.

Челсі ж у випадку перемоги наздожене за очками МЮ та Ньюкасл. Таким чином, на місце в зоні ЛЄ претендуватимуть одразу три команди з рівною кількістю очок (по 50). Виконувати це завдання доводилось без Палмера – Коул прихворів, що дозволило випустити Мудрика у стартовому складі!

Партнер проєкту – ліцензійний букмекер GGBET з найширшою лінією понад 70 видів спорту та дисциплін кіберспорту. Крім цього, компанія створює унікальний україномовний контент на YouTube, а також активно допомагає нашим захисникам з 93 ОМБр.



А от Зінченко залишився у запасі. Позицію лівого фулбека закрив Томіясу, що неабияк тривожить. Олександр не потрапив у основу в третьому матчі поспіль, причому в двох попередніх він так і не вийшов. Можливо, Мікель Артета хотів перестрахуватись через наявність у Челсі сильного вінгера (Мадуеке), хоча проти Сане у домашці з Баварією українець виглядав здорово.

Мудрик провалився

Після першого тайму англомовний твіттер палав. Фани Челсі називали Мудрика тупим, говорили про одне з найгірших підписань в історії й навіть згадували Марко Маріна – мовляв, німець грав краще. Хто пам'ятає, той зрозуміє біль від таких порівнянь.

Bleacher Report же не забув нагадати про 10 голів Троссара з моменту появи Мудрика в Англії. Леандро приходив в Арсенал замість Михайла й коштував вдвічі менше, а забив вдвічі більше.

Головною проблемою українця в поєдинку з Арсеналом стала робота без м'яча. Не можна сказати, що українець не старався, однак йому категорично бракувало навченості й просторового розуміння. Михайло не накривав ліній передач, відкривав діри в пресингу, не встигав перехоплювати м'ячі й загалом дозволяв пасуватись поруч із своєю персоною. Взаємодія з Кукурельєю на фланзі теж була поганою.

Завтра, 24 квітня, конкурент Арсенала – Ліверпуль – зіграє з Евертоном. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "червоні" переможуть "ірисок" Звитяга підопічних Юргена Клоппа оцінена коефіцієнтом 1,46, а на успіх Віталія Миколенка дають 6,74. Нічия – 5,13. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,48, а на відповідний тотал менше – за 2,74.

До перерви ці проблеми не призводили до моментів прямо, однак у другому таймі за помилки карали жорсткіше. Недогравання й провали Михайла завершувались надзвичайно гострими контратаками. На жаль, наш земляк не зміг зібратись.

В атаці теж все було погано. У Мудрика майже не було нормальних відкривань. За весь матч пригадується тільки один ривок у глибину, однак Джексон підвів з передачею – у всіх інших випадках Міша перебував у поганих позиціях. І він не покращував їх по ходу епізодів (швидше навпаки).

Ложкою меду можна було б назвати дії з м'ячем. Отримавши його, Михайло діяв грамотно й швидко – причому швидко в плані думки. Вінгер добре бачив поле й роздавав правильні паси, однак під безпосереднє загострення не пішла жодна з них. Та і брак був значним – зате не було звичних ривків на дриблінгу та іншої магії за 100 мільйонів.

Зрештою, Мудрика замінили на 65-й хвилині. Замість українця вийшов Стерлінг. У невеличке виправдання земляку скажемо, що партнери Міші провели не менш слабку гру – за винятком Джексона, у якого були моменти й не було реалізації.

Арсенал шокував Челсі тиском, але зіткнувся із старими проблемами

Ви і так знаєте рахунок. Арсенал переміг з рахунком 5:0. Причиною такого успіху, перш за все, став надзвичайно агресивний високий пресинг і контрпресинг – команда 15 разів повернула володіння, видавши клубний рекорд за весь час роботи з Мікелем Артетою в АПЛ. Челсі вже на 20-х хвилинах втратив контроль над грою, застигаючи на місці у власному штрафному й дозволяючи пробивати звідти по 3 рази за кілька секунд.

Причому за центральне коло висувались навіть центрбеки Арсенала, а фулбеки атакували своїх візаві прямо на чужій третині. І це був другий фактор успіху – північні лондонці рвали вразливі фланги Челсі. Кукурелья був на роздерті через наявність Мудрика, а на протилежному фланзі вийшов 20-річний Гілкріст. Проти останнього особливо ефективно висувався Томіясу, який провів блискучий матч (і це дуже погано для Зінченка).

Такий стиль був ризикованим. В теорії, Челсі міг карати на контрвипадах. Один із них завершився проривом Джексона – Габріел програв йому єдиноборство на фланзі й не встиг Ніколасом, а той увійшов до штрафного та бахнув у ближній кут. Попри рикошет, Райя врятував.

Був також контрвипад з дальнім ударом Енцо повз ліву стійку, а також кутовий із скидкою Дісасі вздовж лінії воротарського. Дивом вона завершилась замиканням. Втім, це були останні моменти Челсі у зустрічі – загалом же Арсенал домінував, нічого не дозволяючи гостям.

Щоправда, підтримувати настільки високий темп протягом всього матчу було нереально. Після 30-ї хвилини інтенсивність тиску впала, та і по перерві північні лондонці були не настільки агресивними. Втім, це нормально. Ненормальним було марнотратство господарів у першому таймі, хоча рахунок вдалося відкрити вже на 4-й хвилині.

Героєм став Троссар, який відкрився під проникний пас від Райса й з лівого краю штрафного пробив під ближню. 1:0! Після цього підопічні Мікеля Артети завдали ще 12 ударів, встановивши клубний рекорд – Арсенал у перших таймах проти Челсі в АПЛ ніколи не пробивав по воротах настільки часто. До перерви команда награла на 1,33 очікуваних голи, однак на практиці було створено 5-6 гольових моментів.

Детальний огляд цих епізодів писати довго й нудно. Краще подивитись у повторі. Важливо інше – Арсенал знову не зміг конвертувати шалену ігрову перевагу бодай у два голи, завершивши перший тайм з рахунком 1:0. Таке марнотратство робить ультра-пресинг "канонірів" занадто ризикованою забавкою, за яку напівмертвий Челсі мав карати неодноразово.

Другий тайм – розвал Челсі

Арсенал вирішив свою проблему в першій половині другого тайму. Моменти почали виникати одразу ж по перерві. Так, на 49-й хвилині Райс накрив Геллехера й обігрався з Едегором, потужно пробивши з правого краю штрафного – Петровіч парирував. Ще за дві хвилини Едегор виконав фантастичний проникний пас, після якого Хаверц стріляв з кута воротарського – Петровіч виручив і тут.

А потім почалося. Знову ж таки – описувати чотири забитих голи буде дуже довго, тож краще глянути огляд. Важливо, що у другому таймі по дублю оформили Вайт і Хаверц, причому Бен оформив шедевр – він ніби-то робив скидку вздовж воріт у дотик, але м'яч полетів у дальню дев'ятку.

Захисник після матчу не зізнався, чи хотів він забити саме так. Очевидно, що це був випадковий шедевр. Втім, варто не забувати і про Едегора – Мартін виконав 8 передач під удар з гри (тобто, не зі стандартів) у матчі АПЛ. Востаннє стільки ж key passes за гру за Арсенал видавав Озіл у 2017 році.

Зінченко теж завітав на свято

На останні 25 хвилин Мікель Артета випустив чотирьох свіжих футболістів, серед яких опинився і Зінченко. Олександр видав звичний мав роботи – 14 точних передач з 15-ти, серед яких 1 пас з просуванням і 1 пас під удар. Його українець виконав аж на 7-й компенсованій, витримавши паузу й потім запустивши у прохід Мартінеллі. На жаль, Габі не зміг переграти Петровіча.

Запам'ятатись сильніше на тлі демотивованого Челсі було непросто. Важливо, що Сашко довів свою важливість для гри на контроль і просування м'яча – Томіясу ж при схожій статистиці все ж є гравцем іншого профайлу. Японець краще проявляв себе у пресингу та кросингу, але з тонкою роботою в українця все значно краще.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "гармашів" з рахунком 5:0. Це – найбільша перемога Арсенала над Челсі за всю історію АПЛ. Крім того, по перерві лондонці завдали 14 ударів, що теж стало клубним рекордом для одного тайму.

Арсенал відірвався від Ліверпуля на три очки, а від Манчестер Сіті – на всі чотири. Щоправда, "містяни" свій матч у турі не зіграли, а крім того підопічні Пепа Гвардіоли мають гру в запасі.

Найбільш недооцінений гравець АПЛ: 32-річний універсал як мрія для Де Дзербі