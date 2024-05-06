Нічия в матчі між Поліссям і Зорею (1:1) не влаштувала жодного з суперників. Житомиряни втратили очки в боротьбі за місце в єврокубках, а луганці рахують бали, щоб зберегти прописку у Прем’єр-лізі. На думку тренера Зорі Юрія Коваля, доля його команди вирішуватиметься в останньому турі.

Скандальне вилучення гравця Динамо у відеоогляді матчу Полісся – Зоря – 1:1

"Нам виповнився 101 рік, – розповів після гри тренер Зорі Юрій Коваль. – Нас відрізняє те, що команда вміє демонструвати характер. Ми його показали. Трохи перелаштувалися тактично, суперник не був до цього готовий. Вдалося зрівняти рахунок.

Чемпіонат в нас зараз цікавий. У кожному матчі боротьба за залікові пункти і для багатьох все остаточно може вирішитися в останньому турі".

Полісся у більшості не змогло перемогти Зорю – житомиряни залишаються поза зоною єврокубків