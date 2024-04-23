Колишні чемпіони Італії давно стежать за українцем. Минулої зими вони робили Шахтарю пропозицію про трансфер, але не змогли задовольнити запити "гірників". Наполі давав 40 млн, а донеччани хотіли 50.

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За інформацією GdS, Судаков залишається головною трансферною метою Наполі. Ауреліо Де Ларентіс вважає, що Георгій ідеально замінив би Зєліньскі, який втікає до Інтера. Окрім того, партенопейці влітку перебудують середину поля. Залишаться лише Ангісса і Лоботка. Також з оренди повернуться Форолуншо та Гаетано.

Судаков у баченні Наполі міг би стати ключовою фігурою проєкту. Однак з Шахтарем буде важко домовитися. Недавно Сергій Палкін заявив, що цього літа доведеться платити більше, ніж минулої зими. Тож італійці вже придивилися альтернативу. Йдеться про Джованні Ло Чельсо, який має контракт з Тоттенхемом до літа 2025 року.

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