"Футбол 24" розібрав найочікуваніший поєдинок сезону в Ла Лізі та проаналізував гру кіпера Реала Андрія Луніна. Дивіться нове відео на нашому YouTube-каналі.

Після програної Реалу дуелі (2:3) каталонська Барселона пригрозила, що вимагатиме перегравання матчу на Сантьяго Бернабеу в рамках 32-го туру Ла Ліги. Президента каталонців Жоана Лапорту обурило рішення бригади арбітрів не зараховувати гол після удару Ламіна Ямала, який Андрію Луніну вдалося парирувати і перевести м'яч на кутовий. За версією каталонців, українець зумів зловити круглого уже за лінією воріт.

Ще один суперечливий момент гри – призначений пенальті після падіння Лукаса Васкеса, якому каталонці приписують навмисне пірнання. Про скандальне Ель Класіко та роль у ньому Андрія Луніна дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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