Як повідомлялось раніше, бельгійський голкіпер Реала Тібо Куртуа вже оговтався від травми і розпочав роботу в основній групі "вершкових". 31-річний воротар не поспішає форсувати свій камбек, побоюючись рецидиву і хоче бути готовим на всі 100%.

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"Лунін добре справляється, тож немає жодної терміновості", – цитує заяву Куртуа Madrid Xtra.

Нагадаємо, в середині березня бельгієць переніс операцію на коліні через розрив внутрішнього меніска. Нова травма трапилася з гравцем лише через 2 тижні після того, як він повернувся в загальну групу після розриву хрестоподібної зв'язки.

Аби замінити Тібо, Реал влітку орендував Кепу Аррісабалагу, але той повністю програв конкуренцію Андрію Луніну.

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