Головні новини 21 квітня: Реал з помилкою Луніна обіграв Барселону, Динамо розбило Полісся й отримало новачка, драма МЮ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 21 квітня.
Україна
Динамо на очах Реброва та Луческу розгромило Полісся – Ванат зміцнив лідерство у бомбардирських перегонах УПЛ. Перший літній трансфер Динамо офіційно підтвердили.
ЛНЗ вкрав перемогу в Олександрії завдяки катастрофічним помилкам легіонерів.
Верес розписав нічию з СК Дніпро-1 і продовжує боротьбу за виживання в УПЛ.
Шахтар віддав свого форварда в оренду за океан – "гірники" можуть окупити трансфер у 8 разів.
Світ
Реал вирвав перемогу над Барселоною – арбітри знову оскандалились, Лунін привіз, Джуд пізнім голом вирішив долю Класіко.
Байєр був за хвилину від першої поразки в сезоні у матчі з бійкою – Борусія Д вдруге зупинила Хабі Алонсо.
Манчестер Юнайтед драматично вийшов у фінал Кубка Англії – суперник здійснив камбек з 0:3 та дотягнув до серії пенальті.
Українці за кордоном
Евертон переміг Ноттінгем – "іриски" відірвались від зони вильоту, Миколенко провів топ-матч і долучився до двох голів.
Довбик увірвався у четвірку найкращих українських бомбардирів у топ-чемпіонатах – лідер Жирони обійшов легенду Динамо.
Миколенко входить у топ-5 найкращих лівих захисників АПЛ – Зінченко програє дві сотих.