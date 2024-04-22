Україна

Динамо на очах Реброва та Луческу розгромило Полісся – Ванат зміцнив лідерство у бомбардирських перегонах УПЛ. Перший літній трансфер Динамо офіційно підтвердили.

ЛНЗ вкрав перемогу в Олександрії завдяки катастрофічним помилкам легіонерів.

Верес розписав нічию з СК Дніпро-1 і продовжує боротьбу за виживання в УПЛ.

Шахтар віддав свого форварда в оренду за океан – "гірники" можуть окупити трансфер у 8 разів.

Світ

Реал вирвав перемогу над Барселоною – арбітри знову оскандалились, Лунін привіз, Джуд пізнім голом вирішив долю Класіко.

Байєр був за хвилину від першої поразки в сезоні у матчі з бійкою – Борусія Д вдруге зупинила Хабі Алонсо.

Манчестер Юнайтед драматично вийшов у фінал Кубка Англії – суперник здійснив камбек з 0:3 та дотягнув до серії пенальті.

Українці за кордоном

Евертон переміг Ноттінгем – "іриски" відірвались від зони вильоту, Миколенко провів топ-матч і долучився до двох голів.

Довбик увірвався у четвірку найкращих українських бомбардирів у топ-чемпіонатах – лідер Жирони обійшов легенду Динамо.

Миколенко входить у топ-5 найкращих лівих захисників АПЛ – Зінченко програє дві сотих.

Помилки Забарного призвели до поразки від Астон Вілли.