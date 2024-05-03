Гол у ворота Вереса став 190-м для Ярмоленка у складі українських команд (клубів та національної збірної) у всіх турнірах, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Андрій випередив на вершині списку Сергія Реброва (189 голів). У топ-10 також входять Андрій Шевченко (177 голів), Максим Шацьких (171), Євген Селезньов (154), Андрій Воробей (152), Жуніор Мораєс (134), Луїс Адріано (128), Олександр Гладкий (126), Марко Девіч та Олег Гусєв (обидва – по 111).

Загалом, Ярмоленко забив у складі Динамо 144 голи: 106 – в чемпіонаті, по 19 – в Кубку України та єврокубках. Ще 46 забитими м'ячами Андрій відзначився за збірну України.

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