Анчелотті ротував склад, а Хаві поставив на баланс

У стартовій "одинадцятці" мадридців опинився тільки один природний захисник (Рюдігер). Його партнером у центрі оборони став опорник Чуамені, а позицію лівого фулбека закрив центрхав Камавінга. Поява Васкеса не правому фланзі оборони не здивувала б, якби не готовність Карвахаля – Дані не мав проблем зі здоров'ям.

Крім того, у центрі півзахисту одночасно вийшли Кроос і Модріч. Для Ель Класіко наявність одразу двох ветеранів у основі виглядала перебором. Журналісти Relevo знайшли пояснення такому дивному вибору складу – Карло Анчелотті вирішив дати відпочити лідерам після виснажливого матчу з Манчестер Сіті.

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Конкретно Васкес же мав отримати додаткову практику, адже саме йому починати в старті проти Баварії (Карвахаль дискваліфікований). Наставник "королівського клубу" міг експериментувати, адже на чемпіонські перегони Класіко майже не впливало – Барса трималася у восьми очках позаду.

Хаві, своєю чергою, вирішив зняти з пробігу Педрі. У опорній зоні з'явився Крістенсен, який мав додати надійності в обороні. Інших несподіванок ентренадора "блаугранас" не підготував. Принаймні, якщо говорити про кадри.

Експерименти Анчелотті вдарили по розіграшах і надійності Реала. Лунін теж "поплив", а Барселона швидко покарала

Реал відзначається надзвичайною стійкістю під інтенсивним пресингом, однак перші хвилини Класіко у цьому аспекті виявились провальними. Барселона увімкнула дуже агресивний тиск, змушуючи нервувати Луніна – вже на 2-й хвилині той обрізався під пресом Лєвандовскі, викотивши пас у ноги Рафіньї. На 5-й же мадридці дуже довго готували свій білд-ап, але так і не зуміли вийти з власної третини. Це вилилось у гольовий кутовий.

Іншою проблемою Реала став лівий фланг, де захищався Камавінга. Ямал обігрував його раз за разом. Так, вже на 14-й хвилині Ламін втік від Едуардо у штрафному та виконав простріл вздовж воротарського – Лунін вибив м'яч ногами. На 27-й хвилині такий же маневр завершився перехопленим прострілом, а на 31-й – падінням після підкату від француза (без фолу). Зрештою, на 33-й Ямал всадив Камавінгу на картку.

В цілому ж, Реал виглядав досить мляво. Проблиском надії був правий фланг, де Васкес залишався в ізоляціях і часто розхитував Канселу. Трохи згодом йому активніше став допомагати Родріго – вочевидь, для більшого тиску на Жоау.

Також варто відзначити вмілі переміщення й підігрування Модріча. Так, на 8-й хвилині хорват відгукнувся на закидання у штрафний і головою скинув м'яч під удар Вінісіусу, однак бразилець пробив у небо. На 43-й же Лука відкрився під пас Вальверде й пробивав з лінії півкола – вийшло занадто просто для Тер Штегена.

Кутові – секретна зброя Барси. Є питання до Луніна, але Реал скандально втримався

Пам'ятаєте, ми писали про невдалий білд-ап на 5-й хвилині? Тоді Вінісіус ледь не вивів Лєвандовскі віч-на-віч. Кроос вибив м'яч у підкаті. Мадридці так і не вийшли на другу третину поля, а каталонці заробили корнер. Він став фатальним для Луніна.

Андрій вийшов на перехоплення подачі, але не дістав м'яч – високий Крістенсен одразу ж покарав, перестрибнувши Вальверде й замкнув головою. 0:1! Цей епізод ніби налякав українця, адже у подальших двох кутових він не виходив з воріт. І це все одно призводило до моментів!

Так, на 25-й хвилині Лєвандовскі замикав навіс, пробиваючи головою з лінії воротарського. Над поперечиною! На 28-й же стався один із ключових епізодів – Ямал закрутив від прапорця на ближню стійку, ніхто з мадридців м'яч не перехопив, а для Луніна такий поворот подій став несподіванкою. Андрій в останню мить вигріб сферу з лінії воріт, залишивши питання щодо наявності гола – в Іспанії немає системи відеофіксації.

Арбітри стали на бік Реала. І це було не вперше. До цього вони допомогли Реалу відігратись. На 17-й хвилині Васкес накрутив Канселу й увірвався на правий край штрафного, де впав після контакту з Кубарсі. На повторі було помітно, що Лукас пірнав і вже в польоті знайшов ногу Пау, однак реф навіть не пішов до монітору.

Карлос Сото Гранде призначив пенальті, який впевнено реалізував Вінісіус. 1:1. Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати. Френкі Де Йонг пішов трішки раніше – на жаль, нідерландець отримав травму в компенсований час, покинувши поле на ношах.

Другий тайм довго не вражав. Питання до Луніна залишались.

По перерві гра особливо не змінювалась. Ямал все так же накручував Камавінгу. Вже на перших секундах другого тайму той втік від француза, обігрався з Гюндоганом, ще раз хитнув Едуардо та пробивав метрів з 16-ти. Лунін не спав.

Хаві у роздягальні випустив Ферміна Лопеса замість Крістенсена. Це мало зробити гру більш відкритою, однак в перші 20 хвилин свіжий футболіст грав на руйнування – він фолив ледь не в кожному другому епізоді. Щоправда, на 58-й хвилині Фермін міг і пенальті намалювати, увімкнувшись у Рюдігера, але арбітри не повелись.

В принципі, до другої половини 60-х хвилин уваги заслуговував тільки один епізод. На 55-й Вінісіус отримав закидання з глибини від Джуда, втік від Кунде й Кубарсі, увірвався на правий край штрафного та пробив повз ближню дев'ятку.

У Барси пригадується епізод із закиданням на Лєвандовскі. У нього не було б нічого особливого, якби Лунін не вирішив вийти з воріт – а потім задкувати назад, зрозумівши неможливість наздогнати м'яч першим. Роберт міг покарати за таку поведінку, однак спроба перекинути українця завершилась провалом.

Гойдалки в завершальній частині Класіко. Працювали ті ж ідеї, що і до перерви

В цілому, на полі стало нудно, однак в останній 25-хвилинці команди таки прокинулись. І як! На 67-й хвилині свіжий Торрес виривався віч-на-віч з Луніним – Андрій не став виходити (і правильно зробив), а Ферран переграв українця. Втім, у ворота він не влучив, та ще й у офсайд заліз.

А ще за дві хвилинуи Луніну довелося виймати м'яч із сітки. Ямал залишився в ізоляції на правому фланзі й отримав переведення, після чого спокійно покотив на лінію воротарського – захисники ж застигли на місці, не зреагувавши на вривання Торреса з глибини під замикання. Ферран не зміг замкнути, Лунін відбив м'яч на Лопеса, а оборонці не зреагували і на нього – хоча Фермін стояв перед ними давно. Добивання, гол, 1:2!

Втім, Реал миттєво відігрався. Вінісіус отримав пас від Вальверде, прискорився лівим флангом і виконав шикарний простріл на дальню стійку. Туди прибіг Васкес, за яким не встежив Канселу – 2:2!

А далі почалися гойдалки, яким критично бракувало якісного завершення. Винятком був епізод на 78-й хвилині, коли за свої невдачі міг виправитись Лунін – Андрій запустив передачу на хід Вінісіусу, організувавши вихід 2-в-1 проти тер Штегена. Бразилець вирішив закривати епізод самотужки, але не зміг переграти голкіпера.

Барса огризнулась на 84-й розрізним пасом Гюндогана під вривання Ферміну. Лопес вийшов би сам на сам з Луніним, якби не своєчасне вмикання Франа Гарсії. Футболіст, який вийшов на заміну в середині тайму, встиг нав'язати боротьбу й заробив на собі фол.

На 87-й же Реал міг забивати після стандарту. Модріч виконував подачу на дальній край штрафного, свіжий Мілітао звідти скинув вздовж воріт, а Беллінгем замкнув ударом у Кунде. Хоселу, який теж вийшов нещодавно, підхопив відскок і пробив повз ближній кут з кількох метрів, однак там все одно був офсайд ще у момент навісу.

Заміни Карло Анчелотті спрацювали Беллінгем поставив крапку в битві, створивши історію.

Попри два вищезгаданих моменти, не можна було говорити про якусь серйозну ігрову перевагу Реала. Можливо, Мадрид виглядав більш цілісно, але про перемогу в ті хвилини не думалось. Тим більше несподіваним виявився гол Беллінгема в компенсований час.

У результативній атаці зіграли одразу дві заміни "вершкових", проведені в середині другого тайму. Браїм Діас, який вийшов за 20 хвилин до третього взяття воріт, відкрився між лініями й розігнав атаку – в її завершенні хавбек покотив на правий фланг під простріл Васкесу. Хоселу, який вийшов на 82-й і який вже мав момент, вирішив пропустити на Джуда, а той віддячив влучним ударом з лівого краю штрафного. 3:2!

Цей гол вирішив долю дербі. Мадрид втримав свою перемогу. Це вже третя поспіль звитяга "королівського клубу" в Ель Класіко в одному сезоні – такого в історії протистояння не бачили цілих 88 років! Крім того, вперше в історії Реал обіграв «Барселону» після матчу єврокубку.