Вдалий сезон у каталонському клубі дозволив Артему Довбику вкотре вписати своє ім'я в історію українського футболу.

Напередодні Жирона в рамках 32-го туру Ла Ліги розгромила Кадіс (4:1), і вперше в історії пробилась у єврокубки. Одним з творців цього успіху став український нападник Артем Довбик, який у матчі з андалусійцями відзначився черговим голом.

Гол Довбика у відеоогляді матчу Жирона – Кадіс – 4:1

Зробивши на 71-й хвилині рахунок 3:0, українець записав до свого активу вже 18-й гол у чемпіонаті Іспанії. Це дозволило йому піднятись у списку найкращих українських бомбардирів у топ-лігах на четверту сходинку – Артем обійшов легендарного Олександра Заваров, у якого 17 м'ячів, повідомляє Telegram-канал журналіста Артема Войцеховського.

До слова, серед чинних футболістів, які нині виступають за кордоном, третім йде Руслан Маліновський з Дженоа, у доробку якого 27 голів, а замикає чільну десятку партнер Довбика – Віктор Циганков з 9-ма влучними пострілами.

Найкращі українські бомбардири в топ-5 лігах Європи:

1. Андрій Шевченко – 136 голів

2. Андрій Воронін – 53

3. Руслан Маліновський – 27

4. Артем Довбик – 18

5. Олександр Заваров – 17

6. Андрій Ярмоленко – 11

7-8. Сергій Ребров – 10

7-8. Євген Коноплянка – 10

9-10. Юрій Максимов – 9

9-10. Віктор Циганков – 9

Довбик забив за Жирону, долучившись до розгрому Кадіса – команда українців гарантувала дебютні єврокубки та крокує в ЛЧ