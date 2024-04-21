Верес і СК Дніпро-1 поділили очки (1:1) у 25 турі української Прем'єр-ліги. На гол Дахновського гості відповіли точним ударом Адамюка.

Команди обмінялися голами у першому таймі. Дахновський вивів Верес вперед після помилки Сватка – капітан гостей обрізав всю команду. Дніпро-1 досить швидко реабілітувався, коли Адамюк скористався фейлом Когута під час подачі кутового.

Колос здолав Ворсклу завдяки разючим контратакам, перервавши 6-матчеву серію без перемог

У другому таймі футболісти уникали настільки грубих помилок, тому й голів вболівальники не побачили. Дніпряни забили, але з офсайда. Матч завершився нічиєю, якою має бути задоволений Верес.

Рівненська команда набрала 20 очок і покращила свої перспективи у боротьбі за виживання (13 місце та зона перехідних матчів). СК Дніпро-1 збільшує відставання від лідерів УПЛ (четверта сходинка та 45 пунктів).