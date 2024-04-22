Главные новости 21 апреля: Реал с ошибкой Лунина обыграл Барселону, Динамо разбило Полесье и получило новичка, драма МЮ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за воскресенье, 21 апреля.
Украина
Динамо на глазах Реброва и Луческу разгромило Полесье – Ванат укрепил лидерство в бомбардирской гонке УПЛ. Первый летний трансфер Динамо официально подтвердили.
ЛНЗ украл победу в Александрии благодаря катастрофическим ошибкам легионеров.
Верес расписал ничью с СК Днепр-1 и продолжает борьбу за выживание в УПЛ.
Шахтер отдал своего форварда в аренду за океан – "горняки" могут окупить трансфер в 8 раз.
Мир
Реал вырвал победу над Барселоной – арбитры снова оскандалились, Лунин привез, Джуд поздним голом решил судьбу Класико.
Байер был в минуте от первого поражения в сезоне в матче с дракой – Боруссия Д во второй раз остановила Хаби Алонсо.
Манчестер Юнайтед драматично вышел в финал Кубка Англии – соперник совершил камбэк с 0:3 и дотянул до серии пенальти.
Украинцы за рубежом
Эвертон победил Ноттингем – "ириски" оторвались от зоны вылета, Миколенко провел топ-матч и приобщился к двум голам.
Довбик ворвался в четверку лучших украинских бомбардиров в топ-чемпионатах – лидер Жироны обошел легенду Динамо.
Миколенко входит в топ-5 лучших левых защитников АПЛ – Зинченко проигрывает две сотых.