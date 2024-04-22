Украина

Динамо на глазах Реброва и Луческу разгромило Полесье – Ванат укрепил лидерство в бомбардирской гонке УПЛ. Первый летний трансфер Динамо официально подтвердили.

ЛНЗ украл победу в Александрии благодаря катастрофическим ошибкам легионеров.

Верес расписал ничью с СК Днепр-1 и продолжает борьбу за выживание в УПЛ.

Шахтер отдал своего форварда в аренду за океан – "горняки" могут окупить трансфер в 8 раз.

Мир

Реал вырвал победу над Барселоной – арбитры снова оскандалились, Лунин привез, Джуд поздним голом решил судьбу Класико.

Байер был в минуте от первого поражения в сезоне в матче с дракой – Боруссия Д во второй раз остановила Хаби Алонсо.

Манчестер Юнайтед драматично вышел в финал Кубка Англии – соперник совершил камбэк с 0:3 и дотянул до серии пенальти.

Украинцы за рубежом

Эвертон победил Ноттингем – "ириски" оторвались от зоны вылета, Миколенко провел топ-матч и приобщился к двум голам.

Довбик ворвался в четверку лучших украинских бомбардиров в топ-чемпионатах – лидер Жироны обошел легенду Динамо.

Миколенко входит в топ-5 лучших левых защитников АПЛ – Зинченко проигрывает две сотых.

Ошибки Забарного привели к поражению от Астон Виллы.