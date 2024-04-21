Одним з головних зимових переходів в українській Прем'єр-лізі мав стати переїзд півзахисника Чорноморця Максима Брагару в Динамо. Зрештою, трансфер так і не відбувся, а ЗМІ повідомили про підписання попереднього контракту вінгера з киянами.

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Напередодні генеральний директор одеситів Анатолій Місюра поставив крапку щодо потенційного відходу 21-річного гравця з Чорноморця.

"Щодо Брагару, є підписаний документ: він допрацює до кінця сезону і перейде в Динамо", – сказав Місюра в ефірі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Брагару – вихованець Чорноморця. У поточному сезоні він провів за "моряків" 27 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 1 голом і 5 асистами. За молодіжну збірну України Максим у 21 поєдинку забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.

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