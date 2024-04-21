"Шахтар може отримати за Кевіна Келсі до 8 млн доларів. Венесуелець вже попрощався з колективом і минулої ночі відлетів за океан. Там до кінця року він виступатиме за клуб Цинциннаті з МЛС.

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За моєю інформацією, за оренду венесуельця "гірники" гарантовано отримають 800 тисяч доларів. Також в американців є право викупу за 7 млн", – написав Бурбас у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, Келсі перейшов до табору "гірників" 31 січня 2023 року з уругвайського Бостон Рівер за 1 млн євро, підписавши контракт до 31 грудня 2027 року. У поточному сезоні він провів за "гірників" 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює його у 1,5 млн євро.

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