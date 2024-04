Матч на "Гудісон Парк" мав величезне значення як для Евертона, так і для Ноттінгема. Обидві команди трималися над зоною вильоту – гандикап "ірисок" становив всього два очки, а "лісники" відірвалися лишень на одне. Нічия у таких умовах нікого не влаштовувала.

Перший тайм дався мерсисайдцям важко. Двічі команду рятував Миколенко, який вийшов у старті. Так, на 27-й хвилині обрізка Пікфорда призвела до ривка Гіббс-Вайта на рандеву з голкіпером (а там ще й Вуд готовий був відкритись під поперечний пас) – Віталій встиг наздогнати Моргана та вибити м'яч з-під його ніг.

На 40-й же хвилині Віталій опинився у ситуації 1-в-2 й був відрізаний пасом на Гіббс-Вайта. Морган стріляв з лінії штрафного, але українець встиг повернутись і завадити провести нормальний удар. Щоправда, м'яч відскочив на ліву стійку, звідки пробивав Вуд. Пікфорд врятував Евертон!

Крім того, був епізод з непризначеним пенальті за гру рукою у виконанні Янга. Ентоні Тейлор навіть не став дивитись повтор – на його думку, гандболу не було. Важко зрозуміти рішення судді, враховуючи відсутність відскоку від тіла.

"Іриски" у першому таймі завдали всього три удари. Перший із них належав Миколенку, однак його лонгшот виявився неточним. Другий стався на 27-й хвилині – Калверт-Льюїн замикав подачу на правому куті воротарського, однак його удар головою виявився занадто слабким. Зате на 29-й хвилині постріл був той, що треба – його з-за меж штрафного завдав Гуйє. Точно в дальній нижній!

Це був гол! Причому в результативній атаці Евертона не обійшлося без Миколенка. Віталій виконав подачу з лівого флангу, а захисники винесли її на ногу Ідрісси. Українець оформив свого роду передасист. 1:0! Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги господарів.

Другий тайм почався для Евертона не менш важко, ніж перший. Вже за чотири хвилини після відновлення гри Миколенку знову довелося рятувати. Хадсон-Одой вилітав на рандеву з Пікфордом, однак українець зробив ривок і вчасно наздогнав Каллума в штрафному – англійцю довелося розвертатись.

А ще за кілька хвилин сталося контроверсійне падіння Хадсона-Одоя у карному майданчику "ірисок". Каллум впав у боротьбі з Янгом, намагаючись зачепитись за проникну передачу – як показали відеоповтори, у м'яч Ешлі не зіграв.

У Евертона до 70-х хвилин був лишень кутовий, який з лінії воротарського замикав Калверт-Льюїн (неточно). І все. Більшу частину другого тайму домінував Ноттінгем, який доводив своє володіння до 76% – втім, конвертувати перевагу бодай у забитий м'яч гостям не вдавалось.

А от "іриски" взяли та й забили. На 75-й хвилині Макніл завершив швидку атаку, пробивши з-за меж штрафного у правий нижній кут – 2:0! До речі, на самому початку гольової атаки не обійшлося без обіграшу з Миколенком.

Фінальна частина зустрічі виявилась кривавою. Спочатку Неко Вільямса у боротьбі виштовхнули за рекламний щит потилицею вперед (а за ним невеличка технічна яма), а трохи згодом головами зіткнулися Гіббс-Вайт і Бету. Епізод виявився моторошним.

Nasty clash of heads in the Everton v Forest game between Beto and Gibbs-white. Looks knocked out instantly pic.twitter.com/tUsFcJZGQy