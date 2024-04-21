Евертон через штрафи бореться за виживання в АПЛ, однак Віталій Миколенко може занести поточну кампанію собі в актив. Українець провів 26 поєдинків у чемпіонаті, забив два голи і двічі став MVP матчу.

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Середній бал Миколенка від WhoScored в цьому сезоні – 6,86. Це п'ятий показник серед всіх лівих захисників АПЛ. Віталій програє лише Робертсону, Робінсону, Бьорну та Гвардіолу.

Найкращі ліві захисники сьогодні зустрічаються в очному протистоянні. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: Ліверпуль на виїзді обіграє Фулхем. Коефіцієнт на перемогу команди Енді Робертсона – 1,72. Успіх команди Антоні Робінсона оцінений в 4,58, а нічия – 4,37.

Олександр Зінченко наразі посідає сьоме місце в рейтингу лівих фулбеків з оцінкою 6,84. Він зіграв за Арсенал 25 матчів у АПЛ. Через втрату форми Сашко пропустив окремі ігри, але все одно має один гол і два асисти.

У збірній України Миколенко та Зінченко не конкурують, адже Олександр грає у півзахисті, звідки керує атаками "синьо-жовтих".