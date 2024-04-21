Перший матч у статусі чемпіона Байєр проводив на Вестфален Штадіон. У першому колі Борусія була однією з небагатьох команд, яка вистояла проти "фармацевтів". Дортмундці в грудні на виїзді зіграли внічию, перервавши 8-матчеву переможну серію підопічних Хабі Алонсо.

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Обидві команди ще продовжують боротьбу в єврокубках. "Джмелі" доволі несподівано пройшли мадридський Атлетіко й зіграють у півфіналі Ліги чемпіонів. Байєр значно спокійніше дістався до аналогічної стадії ЛЄ. Важливо розуміти, що Борусія мала перевагу під час підготовки до сьогоднішнього матчу, оскільки в ЛЧ грала у вівторок та ще й вдома. Леверкузен у четвер був у Лондоні, а сьогодні приїхав у Дортмунд.

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Втім, помітити це в діях футболістів було складно. Навпаки, більш інтенсивний футбол демонстрували гості. Дуже активним було тріо Теллла - Хофманн - Фрімпонг. Вони регулярно втискали оборону Борусії до штрафного майданчика. Хуммельс і Ко докладали багато зусиль, аби не допустити ударів по власних воротах.

За весь перший тайм Байєр лише раз влучив у площину воріт, Телла пробивав після подачі з кутового. Ще було чимало спроб від вже згаданого вище тріо, але все було повз рамку воріт. Борусія не мала й того. У якийсь момент Фрімпонг претендував на пенальті. Його збили на підступах до штрафного, наступивши на ногу. Головний арбітр взагалі не свиснув, а VAR визначив, що порушення було за межами штрафного майданчика.

Атаки господарів можна було порахувати на пальцях. Аж перед самісінькою перервою біля воріт Леверкузена стало спекотно. Забітцер отримав можливість пробити з правого кута воротарського. Градецкі по-справжньому врятував, здійснивши чудовий сейв.

На старті другої половини дортмундці "наварили" в захисті. Байєр вилітав у контратаку 3 в 1. Однак Фрімпонг і бити не наважився, і передачу відав максимально невдалу, тож для господарів усе обійшлося. Відповідати на таку зухвалість вони не дуже то й поспішали.

Здавалося, Борусію цілком влаштовує нічия. Принаймні для перемоги вони нічого не робили. Натомість Хабі Алонсо підсилив склад, випустивши Флоріана Вірца. Це не дуже змінило малюнок гри. Байєр і надалі володів ініціативою, не створюючи гострих моментів. А Дортмунду вистачило й одного. Забітцер подав з правого краю, а Фюлькруга чомусь залишили одного на лінії воротарського. Ніклас пробив наскільки потужно, що м'яч влетів у ворота, хоч і Градецкі його торкнувся.

Завершилося все, ніби у справжньому дербі. Бійкою! Штовханина була настільки масовою, що арбітр навіть виписав червону картку не тому гравцю. На щастя, втрутився VAR, який скасував вилучення Фрімпонга. Все обмежилося жовтими для нього, Джаки і Шлотербека. Через цей інцидент арбітр додав аж 8 хвилин. І це було саме те, що потрібно Байєру. На останній хвилині він уник першої поразки в сезоні. Станішіч забив після подачі з кутового. Вогняна нічия. Борусія залишилася на п'ятому місці, яке в цьому сезоні, швидше за все, також дасть змогу зіграти у Лізі чемпіонів.